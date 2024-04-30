鐘元駿是國宴主廚阿雄師的兒子，為了讓更多人嚐到父親的好料理，他發揮本身的電子業專業，引進高科技設備保留住食味最初的美味，希望改變料理包給人不好吃的印象，獲得許多獎項肯定。（葉靜美攝）

好食好事基金會推動食農創生計畫，以促進地方食農產業發展，該計畫今年邁入第3年並首度跨出彰化，入選的8個團隊中，有6個團隊來自彰化，另2團隊分別來自雲林及南投，8個團隊在今日開訓，5月展開長達4個月的業師現地輔導，預計11月進行成果發表。

食農創生計畫提供入選團隊群眾募資、行銷曝光等資源，前2屆共輔導了12家團隊，今年入選的8團隊，包括來自彰化的可可沃莊園、九蝦行製蝦專門所、拾捲maki樹葡萄、長城食堂、阿瑋米香、鰻好生活等6家；在水保署南投分署牽線下，今年首度輔導位於雲林的綠川青森及南投的湯瑪斯茶葉聯盟。

今年入選的8個團隊負責人背後各有故事，有人曾從事電子業或房仲業務，也有人從英國留學歸來。其中，鐘元駿是國宴主廚阿雄師的兒子，出身電子產業，他說，他沒學到父親的好手藝，但有父親的美食鼻，為了讓更多人嚐到父親的好料理，他毅然返鄉創業，創立長城食堂，發揮本身的電子業專業，引進高科技設備保留住食味最初的美味，開發出獨具彰化特色的料理包產品，希望改變料理包給人不好吃的印象。

好食好事基金會捐助人代表魏應充表示，基金會在推動全國性的加速器計畫時，觀察許多返鄉創業的青農也面臨發展瓶頸，因此推出食農創生計畫，透過業師群集思廣益來幫助他們，讓他們少走一點冤枉路。過去兩屆在彰化試點辦理有不錯的成效，今年也擴大輔導雲林、南投的團隊。

好食好事「食農創生計畫」將提供8家團隊群眾募資、行銷曝光等資源，使各青年農民團隊在市場、行銷資源、人力上獲得助力，強化品牌與市場連結。為帶動更多企業共同扶植青農，好食好事基金會今年也邀請壽米屋、蕈優生技、聯米國際及萬生生技等企業，以經費贊助、擔任業師、場地提供及活動串接等方式共同推動計畫。