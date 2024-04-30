陳零九和邱鋒澤《九澤CP 愛在你身邊 LOVE GAME》巡迴演唱會，4月27及28日一連兩晚在香港九展Star Hall舉行。而尾場適逢邱鋒澤入行十年，邱鋒澤在陳零九及三千「電燈泡」陪伴下切蛋糕慶祝，共度難忘時刻。

九澤CP先演唱〈愛在你身邊〉，隨後在舞者陪伴下， 一連唱跳了兩首新歌〈Replay〉、〈停好挺好〉及狼人殺情歌〈天亮請睜眼〉。接著陳零九換上西裝外套solo抒情歌〈Sing To Me〉，然後走到鋼琴旁邀請邱鋒澤再次出場。拿著吉他的邱鋒澤邊走出台邊說：「年輕偶像歌手來了⋯⋯為什麼有這part，因為想提醒大家，我們不只是偶像，我跟零九因為玩遊戲給大家認識，然後一齊組團，但我們最大的本質，其實是創作歌手，零九至今創作了多少歌？對，100多首，我也快到啦100， 所以這part是想回到本質的開始。」音樂響起，陳零九彈琴、邱鋒澤彈吉他合唱了〈水火相容〉及〈陪在你身邊〉。

4月28日尾場剛好是邱鋒澤入行十周年日子，他在台上感謝所有鋒蜜粉（邱鋒澤粉絲暱稱）支持，說：「謝謝鋒蜜的一直支持，十周年對我很大意義，雖然一轉眼就過，但同步也是個開始，希望未來十年二十年三十年可以不斷唱歌給大家聽。」主辦推出蛋糕慶賀，九澤cp深情擁抱，邱鋒澤也許願祝願身邊的好友、歌迷們平安健康，未來的日子可以繼續用音樂陪伴大家。

邱鋒澤（右）在陳零九及全場歌迷陪伴下切蛋糕慶祝入行十年。（滾石唱片提供）

嘉賓方面，首場在九澤CP準備情深繼續唱出〈不確認關係〉時，響起卻是婁峻碩的〈Rise〉，婁峻碩突然出現走上台喊：「What’s up Hong Kong!」此時邱鋒澤張大嘴巴：「呀！」陳零九則搶著說：「我就知道，就是知道你這個人會來！」接著三人有默契唱了幾句〈Rise〉。

九澤CP日前在香港九展Star Hall舉行演唱會。（滾石唱片提供）

原來婁峻碩在九澤CP在港開演唱會時，剛好也有工作來港，原本不打算去看的他，突然改變主意，最終給他們驚喜。邱鋒澤表示，真的沒料到婁峻碩會突然出現，讓在場所有觀眾尖叫聲不斷。第二場則有孫盛希驚喜現身，與九澤CP跳唱〈暈嗎？〉。

孫盛希感謝鋒澤讓她有機會來香港，說：「我真的很少機會可以來香港演出，所以是我自薦要來，因為好喜歡〈暈嗎？〉這首歌，MV你們找了U：NUS拍得很好，為什麼沒叫我？所以我偷偷在家練，今日台上可以演出。」