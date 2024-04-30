台北市前市長、民眾黨主席柯文哲遭控在市長任內將京華城案容積率從392％提高至840％，引發爭議。國民黨台北市議員游淑慧質疑，白營立委黃珊珊先前發臉書的解釋是答非所問，今早談為什麼柯市府先給560％也是聲東擊西，關鍵在840％那部分呢？然後監委劉德勳也是怪怪的，推翻前面監委的調查，將結論大逆轉。今早都發局坦承台北土地變更回饋沒有像京華城這樣要求的，是否當年高層的裁示壓得都發局必須放手？

「答非所問專業戶？」游淑慧今(30日)在臉書發文表示，外界質疑T17、T18為什麼讓新壽低價拿走，黃珊珊委員就發臉書答非所問解釋T16金仁寶出了一個多麼好的價錢。現在議會調查、監察院糾正柯市府縱放840％容積率給京華城，黃珊珊委員和京華城早上又聲東擊西只解釋為什麼柯市府先給了560％。「ㄟ，840％那部分呢？」當年威京要560％，整個都發局都覺得不合理、也不放水；「但最後威京居然能搞到監委進行調查？」

「而且這個劉德勳監委也是怪怪的，推翻前面監委的調查，將結論大逆轉，我也是服了！」游淑慧提到，這位監委當年本來是承接前面監委（馬以工委員）未完的案子，前面監委已經查得差不多，也支持郝市府把關作為。劉監委突然又啟動調查而且做出逆轉結論，當年在監察院內部其實也有不小的聲音。「後來沈慶京擁有的沈春池基金會也出現一個劉德勳董事，是不是同一個人，可能就很有趣了。要算當年的帳就來算...」

游淑慧指出，京華城土地原本是工業區，威京集團要工業區變更為商業區，除容積率大幅從300％變為560％外，土地價值也大幅增加。土地變更都要回饋是天公地道，市府要求變更後京華城要回饋30％。怎知京華城回饋後要求，他剩餘的土地還是要560％，就是要再給它補回去的概念...。

游淑慧質疑，這樣合理嗎？直到今早，都發局仍坦承全台北所有土地變更回饋，沒有像京華城這樣要求的。況且監察院糾正特定個案不代表有強制約束力，市府都發局專業官員至今認為京華城要求補回560％，不太合理...那請問當年是否也是高層的政策裁示，才壓得都發局必須放手？