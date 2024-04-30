天降橫禍！中市台灣大道與自由路二段路口一處工地30日驚傳鷹架浪板掉落，砸傷1對嬤孫，62歲謝姓婦人下巴撕裂傷及右手掌骨折、3歲男孫跌倒撞傷頭部，2人由救護車送醫救護，警方已通知陳姓屋主到案說明，並通報工安意外。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

天降橫禍！中市台灣大道與自由路二段路口一處工地今天發生鷹架浪板掉落，砸傷1對嬤孫的驚險意外，造成62歲謝姓婦人下巴撕裂傷及右手掌骨折、3歲男孫跌倒撞傷頭部，2人由救護車送醫救護，警方已通知陳姓屋主到案說明，並依規定通報工安意外。

天降橫禍！中市台灣大道與自由路二段路口一處工地30日驚傳鷹架浪板掉落，砸傷1對嬤孫，62歲謝姓婦人下巴撕裂傷及右手掌骨折、3歲男孫跌倒撞傷頭部，2人由救護車送醫救護，警方已通知陳姓屋主到案說明，並通報工安意外。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

台中市第一警分局表示，今天（30日）下午3時37分獲報，中區台灣大道一段與自由路口有鷹架浪板掉落砸傷路人。警方到場處理，發現該路口1處工地鷹架浪板掉落，砸傷行經的嬤孫兩人。

天降橫禍！中市台灣大道與自由路二段路口一處工地30日驚傳鷹架浪板掉落，砸傷1對嬤孫，62歲謝姓婦人下巴撕裂傷及右手掌骨折、3歲男孫跌倒撞傷頭部，2人由救護車送醫救護，警方已通知陳姓屋主到案說明，並通報工安意外。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

62歲謝姓阿嬤的下巴撕裂傷及右手掌骨折，3歲郭姓男童因跌倒而導致頭部輕微碰傷，由救護車送往澄清醫院平等院區救護。

醫院表示，謝婦下巴撕裂傷，左側膝部挫傷，右側橈骨骨折，經告知婦人及她女兒經X光檢查出有骨折狀況，建議住院手術治療；女兒表示，家住北部，先以石膏固定，再自行回北部醫院骨科門診就醫。

警方表示，現場掉落浪板已移置他處，未妨礙交通，現場車流順暢；另通知陳姓屋主到案說明，已依規定通報工安意外。