央行表示，本次評等及展望是反映台灣高所得及高財富水準，以及穩健的制度架構（institutional framework）與對外部位（external position）。

央行引述穆迪報告指出，台灣先進晶片應用廣泛具領導地位，以科技為導向的製造業支撐了台灣經濟的高度韌性與高度競爭力。在近期的衝擊中，相對於鄰近國家，台灣有效的政策、促使強健的財政與外部緩衝持續增強。

不過，穆迪報告仍點出隱憂，預期兩岸關係緊張帶來的地緣政治風險，仍將是一項制約信用的長期因素。此外，快速的人口老化則為長期經濟成長及財政帶來挑戰。

該報告也指出，長期以來台灣財政與貨幣政策保持制度有效性（institutional effectiveness）。有效且可信的貨幣與總體經濟政策持續支撐穩定及抵禦外部壓力，包括全球物價上漲、外部需求減弱及全球利率上升。央行緊縮貨幣政策，抑制貨幣總計數成長，使台灣年通膨率持穩於2％～3％之間。同時，央行持有充裕的國外資產有助於維持外匯市場秩序，並維護金融市場穩定。

至於在環境、社會及治理（ESG）考量因素方面，穆迪給予台灣治理評分（score）為最高等級的G-1，係反映台灣強健的體制與政府治理，且此係由詳盡的國家規畫，以及具可信度且有效率的貨幣管理與財政政策所支持。