一名36歲男子4月30日下午疑似被東成路大樓脫落磁磚砸傷。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中今（30日）下午3點30分左右下起大雷雨，3分鐘內有2名路人分別在中區自由路、北區東成路遭天降鐵片、磁磚砸傷送醫，幸經送醫治療都無生命危險。

台中市消防局指出，15時35分獲報中區台灣大道1段與自由路2段路口1名婦人疑似遭強風吹落的工地鐵片砸傷，隨後在15時38分又有民眾通報，北區東成路有民眾疑遭大樓磁磚砸傷頭部。

遭鐵片砸傷的是62歲謝姓婦人，消防救護人員到場時發現她意識清楚、下巴撕裂傷，婦人表示被鐵片砸傷跌倒時右手撐地，下巴也撞地受傷，送往澄清醫院平等院區救治。另外疑似被磁磚砸傷的則是36歲男子，他自訴從超商走出來，就被大樓掉下的磁磚砸傷頭部，救護人員到場先給予包紮止血，也送平等澄清醫院救治。

澄清醫院平等院區表示，婦人跌倒時因右手撐地，造成右側橈骨骨折，建議住院手術，另外下巴撞地也撕裂傷、左膝部挫傷，由於婦人家住在北部，經電腦斷層檢沒有腦出血，因此將傷口縫合後，先以石膏固定，婦人再自行回北部醫院骨科門診就醫。

而36歲男子經電腦斷層無腦出血或骨折，已經返家，後續預約神外門診追蹤。