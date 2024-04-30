好的房子真的這麼搶手嗎？女網友透露，北部租房市場如戰爭她早就知道，也為此積極準備與房東、房仲聯繫，結果卻多次被放鳥，讓她忍不住直接在路邊哭出來，「為什麼北部租房會這樣…這到底是什麼生態，真的好打擊人」。

一名女網友昨（29）日在「Dcard」表示，因為原本就知道北部租房市場像戰爭，這陣子在北部看房已經提前做好心理準備也把預算拉高到1.5萬元，但僅一周就遇到各種讓人無言的事件，如看房前1小時被取消，稱房子被訂走已經是常態，甚至還有人已經到了現場卻被放鴿子的，仲介直接不回訊息、電話也不接。

原PO分享，28日好不容易找到一間超級喜歡的房子，第一眼就覺得中了的那種，29日因此特地在7點起床跟房東約看房，但房東告知有事要處理，最早要17時才有空，她因此直接約17時想贏過其他競爭者，沒想到16時許自己前往赴約後跟房東聯絡，對方竟稱已在簽約了，讓她超級崩潰。

「真的晴天霹靂，她完全沒有想要提早通知我的意思！」原PO指出，自己本想約更早的時間看房，是房東告知沒空，結果時間還沒到房東就已經在簽約了，讓她當下完全不知道該如何回應，「這陣子看房看得太心累，這件事完全是壓垮我的最後一根稻草 剛剛忍不住在路邊哭了，為什麼北部租房會這樣…這到底是什麼生態，真的好打擊人」。