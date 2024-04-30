統一超商（2912）30日公告第一季財報，合併營收突破800億元來到810.71億元年增7.42％，創同期新高，獲利方面亦寫下同期次高，歸屬母公司業主淨利達29.44億元，EPS 2.83元，年增4.43％。

統一超指出，在台灣7-ELEVEN及轉投資事業共同努力下，包含菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）、悠旅生活（星巴克）等，統一超商2024年度第一季合併營收首度衝破800億元，創同期新高，主要在於持續以創新、精業、整合深耕在地，線上線下積極展店、深耕OPENPOINT生態圈，鮮食、CITY系列、思樂冰、霜淇淋、飲料、零食等均表現亮眼，有效挹注營收。

獲利方面，合併稅後淨利34.38億元，較去年同期成長5.63％，歸屬母公司淨利達29.44億元，每股稅後純益2.83元，較去年同期成長4.43％，創下同期第二高水位，若扣除2014年因處分無印良品一次性收益業外收入，則創同期新高，展望第二季，集團整體營運穩健、後勢可期。

台灣7-ELEVEN持續深耕OPEN POINT生態圈，藉由「會員」、「點數」、「支付」三策略，滿足超過1,700萬會員的食衣住行育樂，帶動會員第一季總交易金額較去年同期成長超過1成，會員貢獻再創新高水位，創新服務「OPEN POINT跨境旅遊集點護照」搭上旅遊熱潮、「點數折抵代收」持續貼近生活需求擴大服務項目；精業服務「行動隨時取共享功能」持新增卡片共享模式、滿足多元客層需求；整合服務「點數跨通路流通」持續藉由集團內外合作通路，讓點數深入會員各式消費日常。