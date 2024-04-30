美國軍方和海事機構表示，伊朗支持的葉門叛軍青年運動組織(Houthis，也稱胡塞組織)對紅海航運發動新的襲擊，一艘希臘商船受損，所幸沒有人員傷亡，船隻也還能航行。

海灣新聞(GulfNews)報導，根據華盛頓近東政策研究所的統計，自4月24日以來，，紅海南部到亞丁灣一帶，發生了至少 7起攻擊事件，打破了維持一周的平靜。

青年運動組織在2014年發動突擊，佔領首都沙那(Sanaa)，合法政府遷往亞丁，此後雙方內戰僵持至今。在以色列-哈馬斯戰爭後，叛軍以「支援哈瑪斯」的名義，對往來紅海的船隻發動攻擊，名義上是只攻擊以色列與美國有關的船，但實際上幾乎是無差別攻擊。

3月3日，英國商船 Rubymar 號被葉門叛軍發射的反艦彈道飛彈擊中後沉沒，船上的化肥汙染了海洋。(圖/路透社)

美國中央司令部 (Centcom) 表示，就在星期一，叛軍發射3枚伊朗製的反艦彈道、3架無人機，襲擊懸掛馬耳他國旗的希臘貨船「基克拉澤斯號」(MV Cyclades)，初步報告顯示「沒有人員傷亡，該船繼續航行。」

不過，它可能有受損，因為英國海軍海事安全機構（UKMTO）表示「一艘在葉門海岸航行的船隻，遇到攻擊，在附近爆炸後，受到持續損壞」。

海事安全公司安布雷(Ambrey)表示，這艘馬耳他籍貨輪是從吉布地前往吉達，它的其上市運營商與以色列正在進行貿易，它可能因此成為攻擊目標。

青年運動武裝組織有他們的官方說法，其發言人薩里(Yahya Saree)有他在社群媒體上表示：「基克拉澤斯號之所以成為攻擊目標，是因為該船在 4 月 21 日停靠在以色列港口。」