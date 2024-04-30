男團「Ozone」宣布5月起開啟「Ozone攻頂之路」計畫，每月將推出新作品，近日將推出新單曲〈World Top〉。這首歌由曾和韓團東方神起、EXO等合作過的製作人紀佳松，聯手作詞人崔惟楷填詞，並由IU、TWICE、(G)I-DLE、ITZY、SEVENTEEN等知名韓團御用韓國首席混音師GU JONG-PIL混音製作而成。

6位成員為了展開這段攻頂之路，用心打造全新造型應戰，配戴上精品珠寶品牌寶格麗的配飾，十分吸睛；子翔、哲言、煥鈞和祖安換上新髮色，同時透過新造型宣布全員官方應援色，子翔的顏色是青色、佳辰為洋紅色、煥鈞是翡翠綠、文廷即是金絲黃色、祖安是銀白色及哲言則是赤紅色，希望與熱情粉絲的應援，一起登上「World Top」。

他們出道僅1年半，唱紅多首夯曲，在YouTube所推出的每首MV都已累積上百萬點閱，去年登上北流舉辦2場演唱會，吸引大批粉絲到場支持，Ozone今年將持續奮力向前，宣告每個月推出新作品，雖然壓力極大，但他們都下定決心，努力要向更高遠的目標躍進。