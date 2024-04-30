台中今（4月30日）下午受梅雨鋒面影響出現強降雨，市區出現零星路樹倒塌，在中區1工地發生鷹架浪板掉落砸傷嬤孫2人工安意外，幸經送醫治療2皆無生命危險，都發局獲報後已要求施工廠商立即改善，加強工地安全防護措施，將依違反《建築法》裁處新台幣1萬8000元罰鍰。

中市台灣大道與自由路2段路口1處工地今天傳出鷹架浪板掉落砸傷1對嬤孫，造成62歲謝姓婦人下巴撕裂傷及右手掌骨折、3歲男孫跌倒撞傷頭部，2人由救護車送醫救護，警方已通知陳姓屋主到案說明，並依規定通報工安意外。

中市警一警分局表示，今天下午3時37分獲報，中區台灣大道1段與自由路口有鷹架浪板掉落砸傷行經的嬤孫兩人，62歲謝姓阿嬤的下巴撕裂傷及右手掌骨折，3歲郭姓男童因跌倒而導致頭部輕微碰傷，由救護車送往澄清醫院平等院區救護。

澄清醫院平等院區表示，謝婦下巴撕裂傷，左側膝部挫傷，右側橈骨骨折，經告知婦人及她女兒經X光檢查出有骨折狀況，建議住院手術治療；女兒表示，家住北部，先以石膏固定，再自行回北部醫院骨科門診就醫。

警方表示，現場掉落浪板已移置他處，未妨礙交通，現場車流順暢；另通知陳姓屋主到案說明，已依規定通報工安意外。

都發局獲報後已要求施工廠商立即改善，加強工地安全防護措施，將依違反《建築法》第63條規定裁處新台幣1萬8000元罰鍰。