樂壇天后蔡依林（Jolin）今年近期在大陸舉行Ugly Beauty世界巡迴演唱會，除了品嘗當地美食，也深入體驗在地文化，不過日前蔡依林乘坐大眾交通工具的影片遭流出，該交通公司回應是從內部人員手中流出，此舉被許多網友認為侵犯蔡依林隱私，要求公司出面道歉。

近日有人在網上發布蔡依林乘坐重慶輕軌去奧體演唱會彩排的影片，蔡依林穿著黑色T恤帶著墨鏡，在手扶梯上打了哈欠，短短幾秒鐘卻引起軒然大波，有網友質疑影片來源侵犯隱私，重慶軌交公司表示：「公司和警方正在調查，確定是內部人員流出。」。

消息曝光後，許多網友認為：「雖然姐打哈欠很可愛，但是違規就真的……」、「監控什麼人都可以查嘛？」、「請尊重公眾人物私人行程的隱私」、「蹲個官方處理結果」、「蔡依林應該不太會在意這件事，但這件事這種行為本身是需要檢討的，作為地鐵工作人員應該明白自己的工作職責及工作素養」、「洩露監控的工作人員真的很沒職業道德，該受到應有的懲罰。」、「不管是拍的誰，都不應該被惡意流出！」

蔡依林方暫時沒有回應此事，最後一篇發文是關於重慶演唱會，她直呼：「重慶煲（重慶粉絲）一心是來參加派對的！不是來看演唱會的，眼睛都不知道要放哪裡，一個比一個漂亮，出彩！very proud of u謝謝重慶寶兩天不間斷的愛」。