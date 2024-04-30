台灣三星「Solve for Tomorrow新思維，心技術，永續星未來」創意提案競賽鼓勵全台公私立高中職及五專一至三年級在學學生，以永續生活為出發點，結合新科技技術，為環境永續、社會永續提出解決方案。為鼓勵更多新血加入並提供充足準備時間，台灣三星今（30）日宣布延長報名繳件時間至2024年5月15日23點59分。

Solve for Tomorrow已邁入5屆，今年不僅再度攜手臺北市政府教育局擔任指導單位；更邀請永續發展、創新概念與科技發展等領域的專家擔任評審，提供專業且全面的評分與建議。凡進入複賽階段的隊伍，即可獲得由三星與社會設計平台 5% Design Action設計規劃的工作坊與輔導課程等教育資源，藉由該單位長期於社會創新的影響力，串接業師專家，協助團隊們的提案更完善。