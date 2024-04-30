國民黨新北市議員江怡臻29日質詢時揭露，內政部國土署15日召開會議討論廢礦區土地問題時，擬比照《北泰雅原住民族特定區域計畫》處理，讓廢礦區土地上於2017年5月16日前既存的建物能夠就地合法。外界質疑此舉是為替準總統賴清德萬里老家解套，卻不顧水金九等區域通案。瑞芳也有里長對此表示，金瓜石民眾訴求礦區土地解編已歷多年，政府不應該只鎖定特定區域，才不會被人講話，獨厚賴未免太明顯太難看了。

胸腔科醫師蘇一峰今(30日)在臉書發文提到，國土署替賴皮寮解套？里長怨「只有賴總統老家解套，萬里金瓜石的其他居民仍然違法，希望可以一起合法解套！」他直酸：現在社子島當地也努力生出一個綠營總統故鄉，所有問題就解決了！「大家一起都來違建合法！」

根據《聯合新聞網》報導，新北市瑞芳區銅山里長陳嶽生表示，賴清德的萬里老家可望解套，他為同區礦區土地的住戶感到高興，但金瓜石地區民眾訴求礦區土地解編已經很多年，至今未見曙光，內心相當無奈。政府如果要解編礦區土地，不應該只鎖定特定區域，才不會被人講話，獨厚「賴總統」未免太明顯、太難看了。石山里長吳乾正則直言，如今農地可以蓋農舍、經營民宿，反觀礦民的處境，連弱勢都排不上。

針對藍營質疑內政部國土署替賴清德的賴皮寮解套，卻不顧水金九等區域通案。國土署表示，本次辦理廢礦區礦業用地檢討作業，是因為在礦權廢止時，當時政府其實有多次機會協助民眾保障民既有合法居住權益，如依非都市土地使用管制規則第37條規定，即時通知土地所有權人辦理使用地的變更，或者是利用中央補助地方辦理擬定區域計畫過程進行檢討等，惟過程皆毫無任何作為，致衍生出民眾喪失合法居住權益問題。

國土署指出，遺憾此問題延宕至今仍待處理，因此，該署主動邀集經濟部及地方政府共商廢礦區土地通案處理方案。無論是針對原住民族土地、林業用地或是本次廢礦區域議題，皆是要保障原有民眾的既有合法居住權益及解決不合時宜的使用地編定問題，因此採修正全國區域計畫公告實施日為認定時間點。

至於新北市政府提及針對瑞芳水湳洞、金瓜石地區，國土署表示，除居住行為外，還需放寬包括其他商業、觀光遊憩等用途。惟此使用態樣複雜，在今年4月研商會議中，已請新北市政府後續要提供確切土地範圍，並由經濟部地礦中心進行土地現況及使用態樣整體盤點分析後，再接續併案討論。