位於彰化縣田中鎮的台灣菸葉耕種時業改進社，興建至今已有86年歷史，是日治時期及戰後管理菸草收納的集散所，2013年登錄為歷史建築，其中收納場主體建物，在2013年完成修復，相隔10年，另2棟輔導員木造宿舍在今天開工修繕，預計2025年8月完工。

台灣菸葉耕種時業改進社(宿舍)修復工程總修繕經費4552萬元，由中央與地方各付擔2959萬及1593萬，並在今日舉行開工典禮，縣長王惠美、文化部文化資產局長陳濟民等人與會祈福，為修復工程拉開序幕。

縣長王惠美表示，要修復的2棟歷史建築，因歷經時間及自然災害的影響，造成壁體、屋面材料嚴重風化龜裂，預定將於114年8月完工，期望工程可以如期如質完工，提供給大家更好的生活空間，讓歷史建築可以活化，讓大家看到城市的魅力。

文資局長陳濟民表示，文資局去年開始接受各縣市文化資產修復的申請補助，一共核定379案，其中，彰化縣就核定有27案，總經費約3.74億，核定經費約2.66億，特別在最近短短的35天內，彰化縣就有5場文化資產的開工典禮，可見縣府團隊在文化資產保存上的不遺餘力。

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