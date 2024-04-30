李多慧去年加盟樂天女孩後，在全台掀起一股「李多慧旋風」，隨著李多慧今年轉戰味全龍，擔任隊長職務，掀起正反話題。而一直以來宣稱自己單身的她，30日爆出名花有主，李多慧也直球回應爭議，並曬出專注身材管理的健身照造福粉絲。

李多慧透過IG曬出一連串健身照，笑稱：「我要成為那個幫派」，畫面中可見她身穿整套輕便運動服，短版上衣設計露出纖細腰身，嘟嘴舉起啞鈴，秀出超狂馬甲線。其中一張倒躺在瑜珈球上180度視角照，巨球形狀被看光。

李多慧曬健身辣照。（圖／翻攝自李多慧 IG）

火辣健身畫面引發大批網友歪樓留言：「請問是這裡排隊入幫嗎」、「那我就是妳旗下的小弟」、「這個腰太不科學」、「老大好」、「多慧腰線好美」。

李多慧回應誹聞。（圖／翻攝自李多慧 IG）

稍早，李多慧也親自在限時動態中回應爭議，澄清沒有交往經紀人：「自從換了球隊以後，有很多奇怪的假新聞，但是這些都不是事實，我相信我自己，所以我很努力展現自己勇敢的面貌，不去回應。但是不知道為什麼總會有一些奇怪的消息一直出現，我是真心愛臺灣的朋友，對所有的事情我也都盡心盡力。我內心世界也是一個小女孩，感到非常的疲憊了，請停止這些流言蜚語」。