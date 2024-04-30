迪士尼經典動畫《獅子王》深受許多人喜愛，2019年推出以3D動畫重製的「真人版」電影《獅子王》，也在全球大賣16.56億美元（約540億台幣）的票房，今年適逢動畫版推出世30週年，年底也將推出前傳電影《獅子王：木法沙》，29日晚間釋出前導預告。

《獅子王：木法沙》故事開始由拉飛奇為辛巴與娜娜的小獅子女兒琪拉雅敘述榮耀國傳奇木法沙的故事，更由澎澎與丁滿在旁為故事加入幽默又搞笑的見解。故事以回述方式呈現木法沙曾是一個孤兒幼獅，徬徨漂泊異地，直到他遇見了溫暖的皇室繼承人塔卡，這場相遇開啟了一場不凡的旅程，一路上更碰到了一群看似格格不入的旅伴，友情卻將它們緊緊相連。它們相互扶持抗致命的威脅，命運也考驗著他們的連結。

電影找來奧斯卡金獎得主貝瑞詹金斯執導，金牌音樂製作林曼奴米蘭達操刀。明星配音陣容包括艾倫皮爾、小凱文哈里遜、約翰卡尼、賽斯羅根、比利艾西納、唐納葛洛佛、麥茲米克森等人，碧昂絲也再次回歸為娜娜發聲，更帶上女兒布魯艾薇卡特為琪拉雅配音。《獅子王：木法沙》將於12月19日（四）搶先全美在台上映。