台灣女網好手謝淑薇在台北時間30日晚間於WTA馬德里網球賽女雙8強賽出擊，和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）以6比7（0）、6比2、10比7逆轉勝烏克蘭琪臣諾克（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko），晉級最後4強。

馬德里對於謝淑薇來說或許是個特別的城市，她透露10年前第一次登上女雙世界第1後，以雙打球后身份參加的第1場賽事就是馬德里網賽，去年復出首場賽事也是馬德里，如今再度以雙打世界第1頭銜參賽，令她感觸良多。

本屆馬德里網球賽謝淑薇／梅騰絲是女雙頭號種子，前兩輪都是非種子對手，8強賽終於對到種子組合，為大會第5種子琪臣諾克／奧斯塔彭科，第1盤謝淑薇組合和對手進入搶七，但被對手連下7分先收下盤數；第2盤雙方一路互保，該盤後段謝淑薇組合把握機會連續兩次破了對手發球局，順利將盤數追平。

關鍵搶十局一開始謝淑薇／梅騰絲1比4落後，兩人持續找尋機會突破對手，中段靠著連得3分追平分數，隨後在6比7之後，謝淑薇組合連得4分關門，也攻佔4強席位。