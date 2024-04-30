由於鋒面逐漸通過、東北季風增強，明（1）日西半部、東北部及澎、金、馬有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，西半部、東北部及東部地區易有短延時強降雨伴隨雷擊、強陣風，西半部並有局部大雨，北部、東北部天氣轉涼。氣象署表示，周五（3日）起東北季風逐漸減弱，不過下周一、下周二（6日、7日）有另一鋒面位於北部海面，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署分析今明降雨分布。（氣象署提供）

氣象署指出，明天西半部、東北部及澎、金、馬有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，西半部、東北部及東部地區有短延時強降雨、伴隨雷擊和強陣風，西半部並有局部大雨；溫度方面，北部及東北部轉涼，其他地區氣溫略降，北部及東北部低溫約21至22度，其他地區23至25度，北部及東北部高溫約在清晨26度左右，而後一路下降，其他地區約29至31度。

氣象署預測未來溫度變化。（氣象署提供）

氣象署說明，周四（2日）鋒面通過及東北季風增強，各地易出現短暫陣雨或雷雨，其中西半部、東北部及東部地區有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風；北台灣天氣較涼，其他地區也因為雲多下雨，氣溫早晚也稍涼；周五（3日）東北季風逐漸減弱，東半部地區及西半部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲有零星短暫陣雨，溫度回升。

氣象署預測天氣趨勢。（氣象署提供）

周六（4日）迎風面東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨；下周日（5日）各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，僅東部及東南部地區有局部短暫陣雨；下周一、下周二另一鋒面位於北部海面，天氣不穩定，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。