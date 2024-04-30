京華城容積率案威京集團不忍了，30日上午於各報版面刊登全版廣告，控訴京華城被霸凌37年，北市都發局重申，相關都市計畫變更、都市設計審議及容積代金審議，均依法行政，另京華城認有損害權益部分，威京集團已向監察院陳情或另提起行政救濟。

都發局表示，有關京華城捐地30％部分，依1991年公告都市計畫案規定，該址由工業區變更為商業區，應捐地30％作為公園、廣場，並登記市府所有，以回饋社會大眾。至繳交2.2億元一事，依判決書所載，係京華城基於自身同意之行為，非市府課予京華城捐贈之義務。

針對容積率都發局表示，依1991年都市計畫載記：「…整個基地面積計算為392％(70％×560％)，但不應損及其原已申請執照之樓地板面積(共120284.39平方公尺)」。京華城自2010年間起多次依都市計畫法第24條申請都市計畫變更，台北市政府均函復法定容積率應為392％，請其修正，惟京華城不願修正，自認其法定容積率為560％。

經京華城向監察院陳情，監察院於2013年提出調查報告，再於2016年提出糾正認定法定容積率為560％，市府仍認為法定容積率為392％，監察院再於2017年6月8日請台北市政府依監察法規定到院「質問」，惟監察院未採納市府意見，並於2017年8月7日再次提出審核意見，認定法定容積率應為560％。

台北市政府依監察院審核意見，於2018年辦理都市計畫變更，釐正法定容積率為560％，另考量市府已於1998年5月8日核發建造執照，故刪除原1991年都市計畫書之允建樓地板面積保障（120,284.39平方公尺），後續本案改建應以法定容積率560％計算。

都發局說明，台北市政府於2014年考量京華城西北側土地建物老舊亟待更新，原整體開發規定使其無法申請都市更新影響改建權益，依都市計畫法第27條第1項第3款規定刪除原都市計畫整體開發規定，京華城認該案有損害其權益，於2016年提起行政訴訟，刻由最高行政法院審理中。至於京華城稱「配合整體開發代西北側地主捐出600平方公尺土地」，京華城已向法院提起訴訟，經判決確認該公司有捐地義務。