近日烏克蘭《基輔郵報》指出，傳美國向哈薩克購買了81架蘇聯時期的老舊戰機，並且平均一架戰機花費不到2萬美元（約新台幣65萬元）。對此，前空軍副司令張延廷30日就表示，「這81架可能是拆拼，可以拆拼個20、30架，另外報廢的60架去當誘餌，誘餌就是讓他欺敵，這81架能發揮的戰術價值是有限的」，引發討論。

張延廷30日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「這81架可能是拆拼，我判斷可以拆拼個20、30架，比如這架的引擎不行了、這架有些機翼壞掉了，然後就換掉，把他湊拼起來，另外報廢的60架去當誘餌，誘餌就是讓他欺敵，好像是戰機停在機堡裡的，但那是假的，剩下真正能夠飛出來的是20架」。

張延廷最後更說，「烏克蘭到現在為止，還有一些老飛行員可以飛這些戰機，因為是同個系統，現在都沒有人了，這81架能發揮的戰術價值是有限的，它具有的價值可能是消耗俄羅斯的地對空飛彈」。