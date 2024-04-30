穆迪信評指出，有鑑於台灣已在高端晶片領域建立了領導地位，其以技術為導向的製造業支撐高水準的彈性和競爭力。台灣強大的財政和外部的衝擊，在有效的政策制定支持下，相對於同評級者持續增強。儘管如此，穆迪預計，在兩岸關係緊張的背景下，地緣政治緊張局勢仍將是長期的信貸制約因素，而在大陸（A1 負面）和美國（Aaa 負面）之間激烈的經濟和地緣戰略競爭的背景下，兩岸關係仍然不穩定。此外，台灣人口迅速老化帶來了長期成長，並在較小程度上帶來了財政挑戰。

穆迪信評報告指出，台灣的本國貨幣和外幣上限維持在 Aaa 不變。Aaa 的本幣上限反映了台灣非政府發行人面臨的有限風險，既與政府的足跡和行動有關，也與影響政府和非政府發行人的共同風險有關，例如與宏觀經濟失衡相關的風險。外幣上限與本幣上限相同，反映出台灣外幣債券持有人和存款人的轉移和兌換風險最小。

穆迪信評表示，台灣是全球半導體供應鏈的中心，占全球產量的60％以上，並擁有全球最先進晶片的大部分製造能力。在半導體生產和外圍電子產業的這種主導地位支撐了台灣基本的經濟競爭力和彈性，幾乎壟斷了最高端晶片的生產，為原本高度週期性的產業提供了穩定性和成長。近年來，疫情和幾次地緣政治衝擊所帶來的韌性經濟表現就證明了這一點。

穆迪信評預計，隨著商業和軍事應用的前沿技術繼續需要更強的處理和儲存能力，台灣將繼續受益於晶片產業的長期前景，在快速增長的市場中占據最大份額。同時，台灣政府繼續透過建立科技園區、稅收優惠和研發補貼等方式支持科技產業的發展。2023年底，政府推出了「台灣晶片產業創新計畫」，在2024～2033年期間撥出近100億美元（新台幣3,000億元）用於進一步投資半導體領域。

在此計劃之前，其他主要經濟體最近為增強本國半導體製造能力而做出了努力，其中最引人注目的是美國通過了價值527億美元的《晶片和科學法案》。這種趨勢反映出全球供應鏈對台灣依賴的擔憂，特別是在與大陸地緣政治緊張局勢加劇的背景下。雖然這些努力如果持續的話可能會帶來長期競爭壓力，但台灣目前在全球半導體供應鏈的領導地位不太可能在中期內受到實質挑戰。台灣晶片產業完善的人才、服務供應商、政策和基礎設施生態系統將難以複製，穆迪預計，這種競爭優勢將使台灣在製造尖端半導體方面的領先地位至少領先1～2代晶片。

宏觀經濟的廣泛穩定和強勁的財政表現支持了穆迪對政策有效性不斷增強的評估，該評估以健全的制度框架、高品質的立法和行政機構為基礎。

值得注意的是，穆迪評估台灣的財政政策有效性有待加強，具體表現是持續的財政紀律，遵守財政規則實現了債務負擔的持續減輕，而其他類似評級的同行的債務水準仍高於疫情前。有效的債務管理也維持了穩定的債務結構，並隨著時間的推移降低了利息成本，這再次與全球主權國家債務承受能力的普遍惡化形成鮮明對比。穆迪預計，台灣的財政狀況將繼續以可靠的財政規則為基礎，以加強紀律並維持政府財務健康。

同時，有效和可信的貨幣和宏觀經濟政策制定繼續支撐穩定和抵禦外部壓力的能力，這些壓力包括全球價格上漲、外部需求疲軟和全球利率上升。緊縮的貨幣政策抑制了貨幣總量的成長，使整體年度通膨率穩定在2％～3％之間。同時，央行大量持有境外資產持續支撐外匯市場有序運行，維護金融市場穩定。銀行業表現依然強勁，監管改革持續取得進展，穆迪信評認為這將增強該產業的韌性。

在中美競爭加劇的脈絡下，台海的地緣戰略重要性上升。自上個十年中期以來，中美緊張關係已從貿易擴大到技術競爭和地緣政治影響。台灣作為半導體供應鏈主導者的獨特地位以及與大陸的歷史關係增加了其與兩個超級大國的戰略相關性，產生了廣泛的影響。

穆迪信評認為，不穩定的兩岸事態發展將繼續帶來重大風險，限制台灣的信用狀況。大陸軍隊在台海附近的軍事演習越來越頻繁並成為一種常態，增加了軍事事故或外交誤判的風險。同時，大陸旨在獲得對台灣地緣政治影響力的政策長期來看，可能會削弱台灣經濟作為投資目的地的吸引力，並削弱科技業的競爭力。

儘管如此，穆迪信評預期，發生大規模動態衝突的可能性較低。穆迪認為，軍事衝突將導致巨大的經濟和財政成本，這仍將對大陸、台灣和美國構成重大威懾，除非觸發因素或越過「紅線」，進而引發升級。

然而，穆迪信評指出，均衡的可持續性將取決於各自領導人的決定。雖然台灣最近的選舉並不意味著緊張局勢加劇或背離即將卸任的蔡英文政府的立場，但即將舉行的美國大選的結果可能在決定未來幾年的地緣政治環境方面發揮更大的作用。美國對中國的更不可預測的立場可能會進一步加劇台海地區地緣政治的不確定性，這可能對台灣的信用狀況產生負面影響。