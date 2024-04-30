台北市1名37歲電梯維修工程師，去年在維修電梯時以手背觸摸女客戶屁股，因此被提告性騷擾，法院審理後依違反性騷擾防治法，乘人不及抗拒而為觸摸其臀部之行為，處拘役30日，可易科罰金。可上訴。

判決指出，謝男為電梯維修工程師，於2023年9月12日15時32分許，前往A女所任職公司檢查電梯設備，而A女在公司地下二樓進入電梯按電梯樓層背向謝男時，竟意圖性騷擾，趁A女未防備而不及抗拒之際，以手背自A女後方觸摸A女臀部，以此方式對A女為性騷擾得逞1次。嗣經A女報警並調閱公司電梯監視器畫面循線查悉上情。

法官審酌，被告並無犯罪前科，尚查無不良素行，此次為逞一己私慾，恣意性騷擾A 女，顯然欠缺尊重婦女身體自主權之法治觀念，犯罪之動機與目的，並不可取，犯後一度否認犯行，爾後雖坦承犯行，依違反性騷擾防治法，乘人不及抗拒而為觸摸其臀部之行為，處拘役30日，可易科罰金。可上訴。

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