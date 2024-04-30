國際貨幣基金組織（IMF）4月30日上調2024年亞洲經濟增長的預測到4.5%，上調預測的重點在於中國和印度。經濟政策刺激為中國增長提供支持，首季中國經濟增長強於預期，可能促使IMF對中國再次向上修正經濟增長預期。

據《財聯社》報導，IMF目前預計亞洲經濟今年將增長4.5%，較6個月前的預測提高0.3個百分點，並維持對2025年增速的預測不變，仍為4.3%。該機構稱，隨著亞洲整體通脹壓力消散，2024年的前景已經明朗，隨著通脹壓力繼續消散，該地區經濟放緩的幅度將小於此前的預測。

IMF認為，在需求增長強勁的同時，亞洲整體的通脹水準還能有所下降，主要原因是貨幣緊縮、大宗商品價格下跌、以及供應鏈中斷得到緩解。

該機構表示，中國的政策刺激將為其經濟提供支援，由於出口和製造業需求強勁，第一季度中國經濟增長強於預期，這可能促使他們對中國再次向上修正預期。

IMF指出，印度是世界上增長最快的主要經濟體，目前也是世界第5大經濟體，GDP為3.7兆美元，該國的目標是到2027年成為世界第3大經濟體。