大陸央視報導，據中國載人航太工程辦公室消息，北京時間2024年4月30日17時46分，神舟十七號載人太空船返回艙，在東風著陸場成功著陸，現場醫監醫保人員確認太空人湯洪波、唐勝傑、江新林身體狀態良好，神舟十七號載人飛行任務取得圓滿成功。
16時56分，北京航太飛行控制中心通過地面測控站發出返回指令，神舟十七號載人太空船軌道艙與返回艙成功分離。
之後，太空船返回制動發動機點火，推進艙與返回艙分離，返回艙成功著陸，擔負搜救回收任務的搜救分隊及時發現目標並抵達著陸現場。返回艙艙門打開後，醫監醫保人員確認太空人身體健康。
神舟十七號載人太空船於2023年10月26日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體。
3名太空人在軌飛行187天，期間進行2次出艙活動，配合完成空間站多次貨物出艙任務，先後開展了艙內外設備安裝、調試、維護維修等各項工作，首次完成在軌航天器艙外設施維修任務，為太空站長期穩定在軌運行積累了寶貴的數據和經驗；同時，還在地面科研人員密切配合下，完成了涉及微重力基礎物理、太空材料科學、太空生命科學、航太醫學、航太技術等領域的大量空間科學實（試）驗。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。