陸神舟十七號載人太空船返回艙成功著陸圖為太空人唐勝杰安全順利出艙。（中國日報中文網）

陸神舟十七號載人太空船返回艙成功著陸圖為太空人江新林安全順利出艙。（中國日報中文網）

大陸央視報導，據中國載人航太工程辦公室消息，北京時間2024年4月30日17時46分，神舟十七號載人太空船返回艙，在東風著陸場成功著陸，現場醫監醫保人員確認太空人湯洪波、唐勝傑、江新林身體狀態良好，神舟十七號載人飛行任務取得圓滿成功。

16時56分，北京航太飛行控制中心通過地面測控站發出返回指令，神舟十七號載人太空船軌道艙與返回艙成功分離。

之後，太空船返回制動發動機點火，推進艙與返回艙分離，返回艙成功著陸，擔負搜救回收任務的搜救分隊及時發現目標並抵達著陸現場。返回艙艙門打開後，醫監醫保人員確認太空人身體健康。

神舟十七號載人太空船於2023年10月26日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體。

3名太空人在軌飛行187天，期間進行2次出艙活動，配合完成空間站多次貨物出艙任務，先後開展了艙內外設備安裝、調試、維護維修等各項工作，首次完成在軌航天器艙外設施維修任務，為太空站長期穩定在軌運行積累了寶貴的數據和經驗；同時，還在地面科研人員密切配合下，完成了涉及微重力基礎物理、太空材料科學、太空生命科學、航太醫學、航太技術等領域的大量空間科學實（試）驗。