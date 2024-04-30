台北市1名21歲黃姓男子，在網路遊戲中認識一名未成年少女，2人相約KTV唱歌，卻在包廂內與女子發生性行為，事後遭少女母親告上法院，台北地院依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，處有期徒刑6月。可上訴。

判決指出，黃男自2018年間起至2020年7月28日止，透過網路遊戲認識未滿16歲之A女，明知A女性觀念未臻成熟，並無完全之性自主同意能力，竟基於對14歲以上未滿16歲女子為性交之犯意，於2020年7月28日上午11時許，在KTV廂內，在不違反A女意願之情形下，以其生殖器插入A女陰道之方式，與A女為性交行為1次。少女母親發現女兒手機對話，帶著女兒前往驗傷，並對黃男提出告訴。

法院審酌，被告明知A女當時為14歲以上未滿16歲，心智發展未臻成熟，竟為滿足一己私慾，而對A女為前開性交行為，妨害A女身心健全成長，所為實屬不該，然念被告犯後坦承犯行，態度尚稱良好，依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，處有期徒刑6月。可上訴。