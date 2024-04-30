0403花蓮地震造成新北市多處建築物受損，新北市政府29日再次向內政部提報災區畫定範圍，呼籲中央苦民所苦，儘速核定新北市為災區。對此，消防署指出，以最快速度簽辦，今（30）日函轉行政院核定將新北市325戶受災戶列入災區，以保障新北市受災民眾的權益。

新北市工務局長祝惠美表示，0403地震後，新北市政府一方面積極協助地方搶救災，一方面於4月10日主動函請內政部，核定新北市0403花蓮地震災害災區畫定範圍，主動協助受災戶向中央爭取補助。

消防署說明，新北市政府前於4月10日依據「中華民國一百零五年二月六日震災災區劃定作業原則」，函報內政部新北市劃定災區公文，函報內容計有土城區、中和區、新店區、新莊區及八里區等區等220戶已達住屋毀損不堪居住的程度。

由於新北市若依據上述105年的災區畫定作業原則來申請，將會有部分民眾無法符合申請條件；為了將所有實際受災的災戶都能納入災區範圍，讓受災民眾都可符合申請資格，內政部在經過討論後，立即修正申請原則，放寬申請條件，訂定「中華民國一百十三年四月三日震災災區劃定作業原則」，並於4月19日火速函報行政院；行政院於4月23日函復原則同意，內政部立即在23日當天函發各直轄市、縣(市)政府重新調查災區劃定情形。

後續新北市政府相關單位也依新修正的「中華民國一百十三年四月三日震災災區劃定作業原則」重新進行調查，陸續新增住屋毀損不堪居住戶數累計達325戶（土城區、中和區、八里區、三重區、新店區、新莊區、五股區、汐止區、板橋區等9個行政區），並於29日將更新後的受災戶數函報內政部。

消防署指出，已在29日下午收到新北市公文，並以最快速度簽辦，30日函轉行政院核定將新北市325戶受災戶列入災區，以保障新北市受災民眾的權益。

本案處理過程中，新北市消防局及內政部均有密集的討論，並為了受災戶的權益，用最有效率的方式修改舊有的原則規定以及處理每一個作業環節，以確保每一位受災民眾都能儘快獲得最好的保障。