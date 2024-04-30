根據最新派彩結果，本期（4／30）大樂透頭獎、貳獎都槓龜，但參獎高達42注中獎，每注可得4萬702元。台彩表示，下期（5／3）威力彩頭獎仍保證1億元。今年以來，大樂透連續4個月每個月都有頭獎開出。儘管大樂透已經連續4期頭獎槓龜，但隨著5月的到來，或許新的頭獎得主也即將出現！
大樂透第113000048期今晚開獎，中獎號碼由小到大依序為03、09、13、22、33、43，特別號為14。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
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