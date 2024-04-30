台南市正副議長賄選案10名被告，一審全被判無罪引發輿論譁然。前立委鄭麗文直言，準總統賴清德必須讓這群人無罪，否則自己永遠無法跟黑金切割，台南神話將破滅，若不政權輪替，切斷黑金集團的臍帶跟奶水，後果不堪設想，這種黑金政治蔓延出去，台灣將變成第二個菲律賓。

鄭麗文30日在《大新聞大爆卦》節目質疑，如果他明明知道：我在法院上作證的結果是，我回家倒楣、或家人倒楣，然後他不一定有事！因為法院已經是「信賴」的了，法院是賴清德開的，別的派系不一定有這種待遇！這是因為在台南、賴清德本命區，他沒有辦法經得起判決有罪，因為這代表賴清德在台南的所有神話不但破滅，「其實你在台南是豢養了一個黑金怪獸！」你的議會是黑金掛鉤的，那你賴清德代表的是什麼？

「你的台南神話不但是假的，而且剛好是最糟糕的，整個全台灣、過去民主政治發展這麼多年來，最糟糕的一個地方啊！」鄭麗文強調，其他地方有像他們這樣子嗎？議長選舉還亮槍的，這是在上個世紀、李登輝時代才有這種事！

鄭麗文提到，能這樣違反所有大家最基本的是非道德觀念，他們吃了熊心豹子膽嗎？大法官可以面對百分之八十的民意，說：我要教育你們（這些野蠻的）台灣民眾啊！我才是真正代表台灣的民主！他可以這樣子不屑台灣的民意，違反民主程序、繞過立法程序，我們的法官可以直接就信賴？不要以為這種事情不會發生在一個民主自由的國家，他可以發生在美國，發生在台灣何其容易？這個後果是不堪設想的！

「所以，未來像台南這樣子的黑金政治，會不會蔓延出去？會不會有樣學樣？」鄭麗文直言，為什麼選一個議長要花這麼多錢？要子彈、要包他未來選舉的錢、選沒有給你薪水、買房給你打折？當這個議長幹嘛要這樣？那當然就是你當了議長之後，你可以幹什麼非法的勾當？你可以賺更多的錢！從哪裡賺？聰明偉大的台灣人，自己去想一想。現在好了，賴清德必須撐腰，否則他會被邱莉莉這些人通通拖下水去。

「因為她只要判決有罪，賴清德永遠沒有辦法跟黑金切割了！所以無論如何，賴清德必須讓這一群人無罪啊！你看台灣多恐怖，現在就是被這樣一個集團在掌權。」鄭麗文指出，只有政權輪替，沒有第二個方法可以切斷他們的臍帶跟奶水，否則台灣就一去不復返，我們就變成像第二個菲律賓一樣，以前菲律賓比台灣民主，就是後來這種財團、家族，壟斷了所有菲律賓的特權，馬可仕家族起來不也是打著民主自由的旗號嗎？