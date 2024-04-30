民進黨前主席施明德於今年1月15日辭世，走完他精彩的一生，享壽83歲。同時因百日未葬引發關注，家屬今日也透露，施明德在30日清晨時，遺體已經火化。
以下為施明德臉書全文
在家中停靈百日之後，今日清晨帶父親出門火化，然後又抱著父親的骨灰回家。此後我們家三人將每天陪伴他，和以前的每一天一樣。這份陪伴會與回憶一樣深刻。
我們非常珍惜這一生所有的緣分。感謝每一個關心爸爸的人。大家的真心給了我們很多的力量。
女兒
施蜜娜
施笳
敬上
民進黨前主席施明德於今年1月15日辭世，走完他精彩的一生，享壽83歲。同時因百日未葬引發關注，家屬今日也透露，施明德在30日清晨時，遺體已經火化。
以下為施明德臉書全文
在家中停靈百日之後，今日清晨帶父親出門火化，然後又抱著父親的骨灰回家。此後我們家三人將每天陪伴他，和以前的每一天一樣。這份陪伴會與回憶一樣深刻。
我們非常珍惜這一生所有的緣分。感謝每一個關心爸爸的人。大家的真心給了我們很多的力量。
女兒
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