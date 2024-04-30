俄羅斯週二表示，他們防空系統在過去24小時內，擊落了來自烏克蘭的6枚美製陸軍戰術飛彈系統(ATACMS)，表示這型飛彈並不會對俄羅斯陣地構成威脅。不過，俄羅斯提供的證據過於薄弱，僅有一張宣稱是ATACMS內部彈藥的照片。

路透社報導，一位美國官員表示，美國總統拜登(Joe Biden)於3月12日批准了一項價值 3 億美元的烏克蘭軍事援助計劃，其中包括ATACMS飛彈，將可大幅增加烏克蘭的遠程打擊能力。

ATACMS飛彈是M142「海馬斯」(HIMARS)高機動火箭砲系統的最長射程彈藥，M142對烏克蘭的幫助是巨大的，烏克蘭憑著這種武器，打贏了2022年8月至11月的哈爾科夫與赫爾松反攻戰爭，當時依靠的是射程70公里的基礎型彈藥。

然而70公里的射程不夠，之後烏克蘭希望美國可以提供更遠的彈藥，但是拜登政府內部一直爭論，過長的彈藥可能引發俄羅斯的失控，也擔心俄羅斯的核武訛詐，所以一直很謹慎。射程150公里的中程ATACMS，直到去年 9 月才提供烏克蘭，而且數量有限。

俄羅斯宣稱擊落ATACMS飛彈 ，並找到它的子彈藥，也就是左圖。不過許多人認為那只是石頭，因為子彈藥的外觀應該是右圖這樣子的金屬球。(圖/X)

隨著烏克蘭戰況不利，美國終於在本月提供烏克蘭長程的ATACMS，並且已經投入使用，對別爾江斯克（Berdyansk）軍事基地、占科伊（Dzhankoi）軍事機場發動打擊。

俄羅斯國防部宣稱，防空系統有效保護的空域，烏克蘭發射的10架無人機、6枚的ATACMS，以及2枚法國製造的「鐵鎚」航空炸彈被擊落。

俄羅斯官派的克里米亞州長阿克謝諾夫(Sergei Aksyonov)在社交網路平台上發布飛彈碎片的照片做為佐證，是一個淺棕色圓球，聲稱是未引爆的 ATACMS內部的集束子彈藥。

不過這枚圓球表面粗糙，看起來更像石頭，所以許多人並不相信，一名網友提供更可信的ATACMS集束子彈藥照片，外型更光滑，並有螺旋狀加工，與俄羅斯提的照片差異很大。