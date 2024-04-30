美式賣場好市多販售各種零食，滿足了許多嘴饞民眾的需求。一位男子近日表示，好市多販售的經典C牌起司捲心餅口味太鹹，「這個是我目前唯一買過的雷品」，讓他直呼想退貨，貼文一出引發熱議，許多網友紛紛開罵，強調C牌起司捲心餅銷售多年一直都是一樣口味、一樣好吃，「從幼稚園吃到現在都同樣的好味道」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，C牌起司捲心餅是他目前唯一買過的雷品，甚至雷到他一度想要退貨，「為什麼雷？因為實在太鹹了！我真怕吃了高血壓發作甚至洗腎」。

對此，許多網友紛紛回應，「從幼稚園吃到現在都同樣的好味道，喜好看個人，我覺得很好吃」、「又不是好市多賣的很鹹，是一直都很鹹，請問是第一次買嗎？」、「我很想講些什麼，但怕被版主告，畢竟這是我從小到大最喜歡的小點心」、「運動前後補充超讚啊」、「這款餅乾超好吃的」、「這個超好吃耶。怎麼會雷」。

另外也有人發現，原PO雖然覺得C牌起司捲心餅太鹹、想退貨，卻又食用、分送到自己只剩下3小包，紛紛開酸，「太鹹還能吃到剩3小」、「吃不慣，然後剩3小包⋯」、「剩3小包才靠X這很鹹？哪來邏輯鬼才」。