民進黨直播節目《老闆叫我開直播》今（30）日來到第七集，直播中，正當兩人為活動KPI針鋒相對時，賴清德忽然突襲直播現場吐嘈發言人吳崢與政策會執行長王義川說，重點不在個人人氣，個人的虛名不重要，誰有實力號召更多理念相同的夥伴入黨才重要。令吳崢與王義川驚呼連連、更冷汗直流。

賴清德也給兩人加油打氣，並拜託網友持續支持。賴清德表示，期待兩人號召更多黨員入黨，對黨、對台灣才有實質的貢獻，也期許兩人一起把民進黨Youtube頻道訂閱數衝破10萬人。賴清德的驚喜亂入也令節目觀看人數突破史上新高。

民進黨本週六將舉辦入黨見面會，由吳崢與王義川擔任入黨推薦人，活動今晚開始報名，報名狀況相當踴躍，即將額滿。為此，吳崢與王義川也常在網路上較勁人氣。

直播中，賴清德忽然突襲直播現場吐槽兩人。並也跟收看直播的觀眾打招呼，謝謝網友的支持。

賴清德表示，王義川跟吳崢兩人都很認真，是本黨的兩大支柱，但還需要大家再多給予鞭策。因此更給兩人訂下目標，第一，週六的入黨見面會，要努力號召更多人入黨，對黨及台灣才有實質的貢獻；第二讓民進黨頻道訂閱達到10萬人。今天給一個短期跟一個中期目標，期望吳崢跟王義川努力朝目標前進，至於長期以後再跟兩人討論。

老闆親自到直播現場督軍訂KPI，王義川苦笑表示，賴清德的加油打氣，是不是在給兩人壓力。賴清德說，壓力就是加油打氣，有壓力才會成長。讓王義川笑稱在民進黨工作真的很困難。吳崢也向網友表示，賴清德突襲的「放送事故」完全不在節目流程中，另兩人冷汗直流。

網友也說兩人平時辯才無礙，遇到賴清德突襲檢查竟語無倫次，並敲碗希望賴清德常常來上直播。