主計總處30日公布第一季GDP年增6.5％，牛津經濟研究院指出，此為連續第四季加速成長，出口是最大的推動力，為整體成長貢獻了6.4個百分點；此外，數個連假帶動的相關支出，使得內需拉動了2.1個百分點的成長。

牛津研究團隊指出，儘管季變動成長率從2023年第四季的2.1％，2024年第一季放緩至0.3％，「但我們對台灣今年剩餘時間的成長前景，仍持樂觀態度！」，台灣出口的上升趨勢可能會支持未來幾季的商業投資，這對就業市場和私人消費來說是個好兆頭。

ING荷蘭銀行經濟研究部門亦指出，今年第一季度GDP年增6.51％，高於2024年第四季度的4.93％，此一增長率是2021年第二季度以來的最高水準，「比我們和市場預測的都要強勁。」

ING大中華經濟研究團隊指出，第一季GDP資料的強勁力道，來自於外部需求的改善，為增長貢獻了0.546個百分點。官方的說法，把優勢歸功於新興應用商品和入境旅遊服務。就單月的貿易資料顯示，按產品劃分，機械和電氣裝置部門年增27.7％，是表現最好的次產業，主因是對美國的出口增長，年增達62.5％。

牛津指出，第一季民間消費年增4.1％，低於2023年第四季的 5.1％，除了假期相關消費外，房地產市場的樂觀勢頭也推動了家電和家具等大型商品的銷售，台灣股市的上漲也透過財富效應提振了家庭支出。

牛津預測，台灣出口產業的上升趨勢最終將在未來幾季帶來更積極的商業投資，這對當地就業市場和家庭消費來說，可望維持成長動能。