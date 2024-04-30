美國一項新研究發現，經常吸電子煙的青少年尿液中鈾含量較對照組高100％，鉛含量則高出30％。

研究分析了受試者的尿液樣本，參與者中包含65位間歇性使用電子煙的青少年（平均每天0.9次），45人偶爾使用電子煙（每天7.9 次），81人經常使用電子煙（平均每天27次）。受試者使用的電子煙風味分為四類：水果、薄荷、甜味或包括菸草、香料或飲料的其他風味。

結果發現，相較於間歇性吸電子煙的青少年，偶爾吸電子煙者尿液中鉛含量高出40％，經常吸電子煙者則高出 30％；經常吸電子煙者尿液中鈾含量較間歇性吸電子煙高出100％。研究團隊也分析尿液中鎘含量與使用電子煙頻率的關聯，但沒有發現統計上的顯著差異。然而，使用甜味電子煙者尿液中鈾含量更高，含量比選擇薄荷電子煙的人高出90％。

這項研究包含200名青少年電子煙使用者，部分數據來自美國另一項涉及1600名青少年的較大型研究。作者補充，該研究只分析單一時間點的含量高低，他們建議進一步追蹤時間推移與含量變化間的關聯，同時將地理位置也列入變因之一。

根據澳洲酒精和藥物基金會數據，18至24歲群體中使用電子煙的比例已從2019年的5.3％增加到2023年的21％，14歲至17歲人群中也從1.8％ 升至9.7％。

日常飲食中有時也會發現少量的鈾和鉛等重金屬，馬鈴薯和蘿蔔等根類作物可能含有鈾，香菸和酒精中也會出現鉛和鈾。

作者指出，甜味電子煙產品在青少年電子煙使用者中佔有相當大的比例，因為甜味可以抑制尼古丁的刺激性，並增強其強化作用，從而增強大腦的提示反應性（cue reactivity）。

以上研究發表於期刊《菸草控制》（Tobacco Control），第一作者來自美國內布拉斯加大學（University of Nebraska）。

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