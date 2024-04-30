P. LEAGUE+ 30日晚間新竹御頂攻城獅主場迎戰台北富邦勇士，地主攻城獅打下的雙位數領先屢屢被勇士隊追近，甚至第4節曾被超車，不過攻城獅在87比89落後之後，在艾夫伯得分帶動氣勢下打出8比0小高潮，最終95比89留住勝利，結束近期一波3連敗低潮。

艾夫伯先發出賽超過40分鐘，貢獻44分、13籃板，得分是他加入攻城獅後單場新高，全場三分球8投4中的朱雲豪進帳17分，曾柏喻替補出賽將近30分鐘，贊助13分。

賽後艾夫伯表示，今天比賽強度堪比季後賽，球隊目前和勇士隊搶4強，也知道這場要打敗他們才能在勝差有更多領先保險，「我也知道上季攻城獅沒能進軍季後賽，本季我的目標就是要幫助球隊闖進季後賽，賽前我鼓勵隊友把精神武裝好，我個人更是賭上職業生涯來打，就是全力，不管對方派出什麼樣的陣容。」

勇士隊資深球星「野獸」林志傑22分、16籃板「雙十」，得分是個人本季最高，籃板為生涯最佳，強森16分、15籃板，賴廷恩也有19分、5籃板、4助攻全面數據。

39歲的艾夫伯談到和41歲的林志傑這場比賽展現老將奮戰精神，回應：「志傑是非常好的球員，在PLG也不是我倆第一次在球場上打照面，之前在中國大陸CBA就有打過，能夠和有經驗的老將對抗是很棒的事情。」

聯盟指出，由於攻城獅今天贏球，也確定桃園璞園領航猿成為繼福爾摩沙夢想家之後，本季第2支確定取得季後賽席位的球隊。