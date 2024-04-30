台南市正副議長賄選案10名被告一審全被判無罪，引發輿論譁然。媒體人黃揚明直言，判決結果讓人大開眼界，當一審就判決無罪，二審要逆轉的機會其實不高。議長邱莉莉連報個案都能囂張罵警察三字經，就能理解在台南真的要很小心，未來恐怕會愈來愈像《蝙蝠俠》裡的高譚市。

「你說是換票？欸，這買票跟換票，這很難扯在一起嘛！」黃揚明30日在《大新聞大爆卦》節目直言，「你知道嗎？我現在在這邊評論這個事情，我很毛啊！為什麼？因為我現在是被民進黨告啊，我很怕法官，對政治太熟悉，或不熟悉！我也很怕啊，要黨證的話，我現在最需要一張！」

黃揚明提到，蔡英文2016年就職當天，講到哪一段的時候，全場響起掌聲歡呼？司法改革！結果民進黨真的做了司法改革：把司法變成他們想要的樣子！「其實我是很不願意去抨擊司法不公平，第一個是我自己目前有案子在身上，我不適合做這樣的評論」；第二個是說，司法應該是是非道德最後的判準，可是這個案子檢方指證歷歷（莉莉），舉出這麼多事證，院方可以全部不採信？「這讓人覺得：哇～我真的是大開眼界！

黃揚明指出，當時很多人在爆料88槍，邱莉莉就跑去警察局，她說：你們這次死了！你們都沒路用，你保護罪人啦！連三字經都罵出來了：什麼你這個分局長內神通外鬼，我X你X啦！最後台南地院判了邱莉莉侮辱公務員罪，拘役30天。台南地院在判這個案子的時候就很有guts，因為秘錄器、監視畫面一定都有拍到，這種就不是場面話、不是客套玩笑話了，如果邱莉莉報案都可以這麼囂張，就能理解在台南真的是要很小心！

「我只能說，未來台南這個城市，會愈來愈像《蝙蝠俠》裡面那個城市！」黃揚明直言，「我實在是很難理解說，法官是怎麼樣能把所有的證據全部都不採信？」沒有完整的判決書，沒辦法完全了解法官他的脈絡，所以還是很期待判決書出來後，要好好研讀一下，這到底是怎麼回事？

黃揚明強調，以前都是一審定罪、二審減半、三審豬腳麵線這種邏輯，當一審就無罪的時候，二審要逆轉的機會其實不高。這對台南地檢署來講，其實是很艱困的一戰；當然台南地檢署一定要上訴，不上訴的話完全會被看破手腳，但是如果上訴了還沒有辦法，讓他眼中這些所謂賄選的當事人定罪的話，只能說，未來台南賄選的技術會愈來愈高明。旁邊張啟楷說：「不用愈來愈高啦，連指證歷歷都...未來就光明正大賄選！」