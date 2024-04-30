4月17日到30日在塞爾維亞首都貝爾格萊德進行的2024年世界中學生排球錦標賽落幕，由台中市東山高中代表的女子隊，最終收穫亞軍，由華僑高中、麥寮高中及內湖高中組成的聯合隊，則以第4名作收。
高中體總表示，本屆世界中學生排球錦標賽男生組參賽隊伍28隊、女生組27隊與賽，而中華男、女隊於小組預賽取得佳績，分別以小組第1、2名連袂晉級16強。
小組賽突圍後，中華男子隊在男子組排名賽先取勝保加利亞、希臘，順利晉級4強，可惜準決賽飲恨伊朗，最後季軍賽面對防守堅實的土耳其隊，中華小將試圖突破防線、咬住比數，亦努力延長戰線，可惜最終仍吞敗，本屆以第4名作收。
女生隊則於排名賽中，先後拿下荷蘭、挪威以及地主塞爾維亞，勇闖最後冠軍戰，在最後關鍵的一役，面對身材及技術兼具的法國隊，中華隊雖在第3局曾追近比分，仍無法挽回局勢，最終收下亞軍。
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