美國聯準會（Fed）從今（30）日起召開為期2日的貨幣政策會議。而Fed關注的聘僱成本指數（ECI）在第1季增速高於市場預期，暗示通膨壓力續存。投資人憂心Fed主席鮑爾在會後發表的言論恐更加鷹派，周二（30日）美股早盤3大指數全面走低，道瓊工業指數一度大跌逾200點。

截至台北時間30日晚間10點30分，道瓊工業指數下跌196.47點（或0.51%），暫報38189.62點；那斯達克指數下跌65.36點（或0.41%），暫報15917.73點；標普500指數下跌16.78點（或0.33%），暫報5099.39點；費城半導體指數上漲2.97點（或0.06%），暫報4768.76點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果小漲0.48%，谷歌母公司Alphabet小漲0.17%，微軟跌0.79%，亞馬遜跌0.13%，臉書母公司Meta小漲0.47%。半導體類股方面，輝達小跌0.10%，超微小漲0.43%，台積電ADR漲0.42%，聯電ADR漲0.58%。

美國勞工統計局30日公布數據顯示，今年第1季聘僱成本指數（ECI）成長1.2%，高於市場預期的 1%與2023年底的0.9%，創下1年來最大增幅。

Solus另類資產管理公司首席策略師Dan Greenhaus表示，「看看美股從10月低點反彈的規模與範圍，然後再考慮一下通膨的黏性，在一段時間內看到市場上出現一些抑制因素，我不會感到驚訝」。