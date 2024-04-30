樂團五月天日前在香港舉行7天演唱會，許多粉絲到場觀看，也有未買到票的粉絲自備露營椅到場外聽漏音，不過香港天文台晚間發布黃色暴雨警告，隨著天氣情況惡化，最後的安可改由社群平台直播。

香港天文台4月30日晚間7時17分發出雷暴警告，預測將有狂風雷暴，和每小時高達70公里或以上的強陣風來臨，當局呼籲如在室外需盡快到安全場所躲避，並留心被墜落物件擊中。雖然有暴雨警告，但現場已有許多歌迷到場，演唱會如期表演，不過隨著天氣惡化，部分歌迷選擇離開，但也有大批歌迷在遮雨棚下繼續支持，五月天成員們也在大雨之中敬業演出。

五月天香港演唱會人潮眾多。（圖／五月天Instagram）

五月天宣布因雷暴雨改由線上安可。（圖／五月天Instagram）

唱完最後一首歌，許多歌迷在台下歡呼，大會在結束後宣布改在阿信和相信音樂的粉專進行安可直播。可以看到現場歌迷人數眾多，五月天選擇線上安可，許多歌迷紛紛表達支持：「線上搖滾區準備好啦」、「如果他偏要在暴雨中唱，那我一刻都不會離開」、「照顧好身體不要生病啦」、「注意保暖！！喝薑湯！」、「辛苦了」、「一定要注意身體」。

好在演唱會結束後，約晚間11點，香港天文台取消黃色暴雨警告，五月天明日的演唱將照常進行。五月天公司表示平時會下台等歌迷喊安可再出來，但這次沒下台就直接唱〈倔強〉他們才會覺得怎麼沒有安可，演唱會散場後才決定要直播安可。