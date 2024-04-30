五一假期台股休市期間將有小非農ADP就業人口、JOLTs勞動職缺，以及Amazon、美超微、超微等財報，還有聯準會利率決議公布等重要資訊將發布，導致周二市場買盤縮手，成交量顯著萎縮。

統一期貨指出，周四凌晨重點關注5月FOMC會後，聯準會主席鮑爾如何解讀弱經濟、強通膨的總經數據，若附和美國財政部長葉倫的樂觀預期，則有利股市續漲；若意外釋出延後降息或不排除再升息的言論，恐怕不利台指表現。

元大期貨表示，適逢五一勞動節台股成交量能趨向收斂，後市繼續關注第一季財報表現及股利政策，台指仍可伺機參與行情。外資現貨續買超23.4億元，期貨淨空單減碼1,306口至1.37萬口，解讀盤勢偏多布局；雖台指期外資空單水位仍高，但台指選擇權則小幅看多，偏多淨部位約1.5億元。

觀察臺灣期交所的商品報價，小臺指期漲38點、電子期貨漲1.95點、小電子期也漲1.55點，半導體30期貨漲6點；而台積電期貨夜盤上漲4元，暫報796元。

國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品則漲跌互見，美國道瓊期貨、美國標普500期貨分別下跌111點、6.75點，美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨分別漲5點、36.5點，英國富時100期貨也漲27點；商品期貨則漲跌互見，黃金US期下跌17點、台幣黃金期下跌21.5點、布蘭特原油期貨上漲98.5點。