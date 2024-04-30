健忘不是老年人的專利，很多新手爸媽因為手忙腳亂常常忘東忘西，倍感困擾。美國2名認知心理學家最近發表著作指出，有些事情忘記了是很自然的，因為這能讓腦子記住更多東西；再者，利用認知行為模式也有助於記得不該忘記或必須記得的事物，譬如記住新同事的名字、下車之前不會把孩子忘在車上。

美國《紐約郵報》周一（29日）報導，美國認知心理學家蘇姆萊奇（Megan Sumeracki）、卡敏斯基（Althea Need Kaminske）透過合著的新書《記憶心理學》（The Psychology of Memory，暫譯）告訴大眾，記憶比較像是「維基百科」網頁而非記錄裝置，因為記憶的細節是可以編輯的。

在美國印第安納大學醫學院任職的卡敏斯基指出，人們在難以想起某件事的時候，對於自己的記憶最有自覺，「我們對於記憶如何運作的直覺，可能會有些許偏差」。例如，花了一些時間才找到手機、水壺、鑰匙之後，人們往往對於自己不一定記得這些物品放在何處而頗感錯愕。

國內外均曾發生家長停妥車後忘了把孩子抱下車的事件。（示意圖：shutterstock／達志）

國內外社會新聞不時報導，糊塗家長開車在停車場把車子停妥之後居然忘了把坐在後座的小孩子一起帶下車。美國國家安全委員會（National Safety Council）統計，去年全美至少29名兒童因此中暑而死。專家建議即將為人父母或家有小孩的成人，把錢包放在汽車後座，下車之前要拿錢包時就會記得把坐在後座的孩子一起抱下車。這稱為「事件式」（event-based）記憶技巧。

另一種稱為「提取練習」（retrieval practice）的技巧也很好用，這是指從記憶之中抽取事實，這是任何學習過程都會用上的定期練習技巧，刻意多加練習必能熟練。美國羅德島學院（Rhode Island College）副教授蘇姆萊奇建議，每次見到新同事時刻意以對方的名字稱呼，有助於加強記憶、牢記對方的名字。《記憶心理學》預計5月中旬在美出版。

隨著年齡增長，記憶力會逐漸衰退，其他影響因素包括酒精、藥物、睡眠不足、咖啡因攝取、頭部受傷等等。美國國家老化研究所（National Institute on Aging）建議，倘若自覺反覆提出同樣的問題、在熟悉的場所迷路、難以按照食譜或說明文件行事、對於時間人物與地點含混不清，應儘速就醫求助。

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