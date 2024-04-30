民眾出國旅遊，回台時已經是凌晨是常有的事，若自己沒開車，只能選擇叫車或請家人來接。就有一對情侶凌晨下飛機後，男方父母來接人，沒想到他們只打算載自己寶貝兒子，還對女方說「等早上第一班捷運吧」，就把人放生在現場，讓女方愣住，直問該不該分手。

網友在臉書社團「匿名公社」發文，表示自己的女同事遇到了困境。原PO說，該名女同事與碩班畢業的無業男友出國遊玩，兩人花費基本上都是AA制，玩完返台下機走出機場時已經凌晨2點多，男方的爸媽也開車來接人。

正當女同事準備放行李時，男友爸媽突然阻止，表示他們要直接回中和，「妳住在中壢不順路，再等一下搭第一班機捷就可以回中壢了」，接著便開車揚長而去，女同事拿著行李，就這樣石化在機場接送區，最後只能乖乖等到日出，搭機捷後轉車回家，隔天到公司詢問「我這段感情還需要繼續走下去嗎」，讓原PO聽得很心疼，直說可以放手了。

貼文PO出後引起討論，網友們也一面倒砲轟男方：「分了吧，根本沒把女友當人看」、「這表明了女生在男方家裡眼中根本沒地位」、「一般朋友都不會這樣」、「男友連幫忙說話都沒有，還猶豫什麼」、「妳反而該感謝這時就看清，而不是結婚後」、「男友無業+媽寶，根本大雷」。