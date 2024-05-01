來自台中、早在1990年就前進越南設廠的來億集團，過去5年生產超過3億雙鞋子，包括近期熱門的愛迪達SAMBA、拜登腳上的HOKA，來億已成品牌廠在越南的重要生力軍。

不論是美國總統拜登穿著亮相的神祕新鞋HOKA、或是韓團BLACKPINK代言暴紅的愛迪達SAMBA潮流運動鞋，全都來自台中一家低調鞋廠：來億集團。

去年營收280億元、EPS6.26元的「神祕鞋王」來億，過去5年已經生產超過3億雙鞋子，如果用一雙鞋子25公分來計算，3億多雙鞋子排列起來，已經可以環繞地球將近兩圈。

1987年於台中成立的來億集團，基地遍及越南、中國、緬甸、印尼，超過5萬5千名員工，產品主要為以加硫方式製作之休閒鞋，以及以冷貼方式製作之運動鞋。如果說，寶成和豐泰是運動鞋的全球代工霸主，它則是加硫鞋領域全球之霸。而在加硫鞋基礎下，也已經轉攻運動鞋有成，目前運動鞋占比已來到七成。

來億的前三大客戶無一不是知名品牌：最大客戶愛迪達，銷售占比約58％，第二大則是NIKE集團旗下的Converse、占比21.4％，第三名就是一年來股價大漲的Deckers旗下品牌HOKA、占比13.4％。

東南亞製造的先行優勢，首先奠定來億的競爭力。

來億董事長鐘德禮，見證了台灣製鞋業起飛，他畢業後進入鞋廠工作，當時愛迪達透過代理商下單台灣鞋廠，愛迪達帶來的品質與生產管理概念，讓他留下深刻印象。工作11年後，熟悉製鞋業的他與5位朋友在1987年共同創立來億，現任總經理林昌永就是其中之一，雙方合作超過37年。

掌握越南製造先行優勢

當年來億準備西進中國擴廠時，已經比寶成等大廠慢了兩、三年，於是轉向越南，1990年在胡志明市落腳，成為越南第一家外資鞋廠。

「剛來越南時，還是一手撥蒼蠅，一手吃飯。」鐘德禮回憶。越南進去得早，也奠定了來億如今的基礎，一方面人力便宜，一方面從越南出口給歐洲客戶，還有免關稅優惠。

來億不只越南去得早，2003年更領先同業往越南南部走，在永隆省投資億春廠，如今是來億最大的工廠。林昌永說，當時就想到未來因應產能，會需要更多人力，一個廠動輒兩萬人，未開發的地區供應充足與便宜的人力，也成了堅實的後盾。除了越南、中國與緬甸，來億在印尼也已經布局兩年，印尼廠將進入量產階段。

越南製造的先行優勢外，獨到的設計開發與超前部署自動化的能耐，再放大了來億的競爭力。