新加坡第二大銀行華僑銀行（OCBC）旗下子公司傳出集體詐保事件，多名員工兩年來詐領自家公司的醫療保險金，申報項目不僅有美妝、保養品、燕窩補品，甚至還有牙刷，超過百人遭到調查，最終有40人被解僱。

綜合外媒報導，該銀行提供員工醫療保險福利，允許他們用保險理賠的方式支付醫療或牙科費用，低於200新加坡幣（約新台幣4786元）的申請，不需要提供詳細的支出項目收據，因此被不肖員工抓到漏洞。

案件之所以會爆發，主要是該銀行發現，其中一家配合的診所提出的理賠紀錄，出現許多不符規定的項目，包括美妝、保養品、燕窩補品及牙刷等私人物品，員工串通診所詐領保險金。

銀行不再受理該診所開出的收據，同時對員工進行內部調查。一名未被調查的職員表示，公司管理層嚴肅警告所有員工，這起事件的嚴重程度有如「詐欺銀行」不會輕易被原諒。

上百名員工接受內部調查，並經過數輪的紀律聽證會，最後該銀行在4月中解僱超過40名員工，後續是否有下一波的懲處，得等待官方公告。