台灣每年約新增1400多位鼻咽癌患者，患者平均年齡僅約53歲。台大醫院副院長婁培人表示，有研究顯示，若是年幼時常食用醃製的「鹹魚」，那麼成年後罹患鼻咽癌的機率，將大大增加7倍。

婁培人在「健康2.0」節目中指出，鼻咽癌的主要成因包括基因遺傳、EB病毒感染、常吃醃漬食物等，如果家族中有鼻咽癌病史，家人的罹癌機率也會增加。

婁培人指出，EB病毒普遍存在生活環境中，如果食用者自身存在基因弱點，同時無法抵抗EB病毒感染，相對為鼻咽癌的好發族群，此外。醃漬食物含有致癌物質「亞硝酸鹽」，因此若愛吃鹹魚、醬菜、榨菜、醃蘿蔔及一些發酵食物，未來罹患鼻咽癌的機率則愈高。

婁培人提醒，有研究發現，如果在孩童時期，食用大量的醃漬食物，日後發生鼻咽癌的機率，恐是一般人的7倍之多，若是成年後才吃醃漬食物，產生鼻咽癌的機率則較小，呼籲家長們盡量避免讓孩童吃下過量的醃漬物，尤其是幼兒剛斷奶、吃副食品時，盡量不要吃醃漬食物。