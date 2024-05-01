一夜情的代價。泌尿科醫師唐守宏指曾先後收治2名男子，將初夜獻給網路約砲的對象，但對方卻是「毒玫瑰」，一人染愛滋+梅毒+皰疹，另一位更慘再外加菜花和淋病，得了5種性病，呼籲愛愛要自保，至少戴上保險套，還有世上不要錢的最貴，別相信漂亮的女人，會免費送上她們的身體。

唐守宏在臉書「唐守宏外科泌尿科診所」PO出「現代恐怖片…不要錢的最貴」文章，指某天一臉憨樣的年輕人走入診間，原因是雞雞上面有個大約半公分的圓形傷口，長得像火山口，也不太痛。他問這名年輕人最近有沒有性接觸，年輕人說有，但對象是誰，年輕人說不認識。

唐守宏指出，他幾年前遇過一模一樣的場景，一個宅男（說肥宅不好聽，就是整天打鍵盤那種），第一次性經驗是鼓起勇氣在網路上，找了個對象，然後也是看到一模一樣的檢驗報告。

「對方看起來蠻清純的，他們都這樣說」。唐守宏說，他想說的是「兄弟啊，在社會上行走，要記得幾個原則，做人除了不要害人以外，第一要自保，懂得至少戴上保險套。第二也是最重要的，這世上不要錢的最貴。不要相信漂亮的女人會免費送上她們的身體。」

唐守宏說，這名一臉憨樣的年輕人這份不要錢的大餐吃完，愛滋+梅毒+皰疹通通得到了，前個案例還外加菜花和淋病，兩人的代價都是欲哭無淚。「真的有毒玫瑰在網路（江湖）上行走，千萬不要心存僥倖！」