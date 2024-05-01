台東1名李姓男子，在台東縣某卡拉OK店內飲酒，發現鄰桌A女不勝酒力，他知悉住在同村親友住處過夜休息，竟趁凌晨侵入A女睡覺之房間對她性侵得逞，A女表姊發現李男竟在A女睡覺之房間內，且李男與A女均裸露下體，遂將李男趕出房屋。事後A女提告，台東地院依乘機性交罪，處有期徒刑4年6月。可上訴。

判決指出，李男與A女素不相識，於2022年7月31日凌晨，恰好與A女均在臺東縣某卡拉OK店內飲酒，李男見A女不勝酒力，知悉A女將返回同村親友住處過夜休息，竟基於乘機性交之犯意，於同日2時至3時許間，侵入A女位在同村親友住處，在屋內2樓尋找到A女睡覺之房間，即進入房間內，見A女因酒醉沉睡，遂褪去A女褲子，對A女以性器插入之方式為性交得逞。嗣A女之表姊發現李男竟在A女睡覺之房間內，且李男與A女均裸露下體，遂將李男趕出房屋。

審理時，辯護人雖以被告並無前案紀錄，案發當時年紀尚輕，因酒醉一時失慮，犯後知錯能改且已與A女和解，請求酌減其刑等語。惟查，被告雖與A女於2023年9月13日以48萬元調解成立，並約定自2023年11月起按月給付3萬元，至全部給付完畢為止。惟被告迄今均未履行前開調解條件，自難認被告確有真誠悔過並彌補A女損害之意，A女亦表示：被告如未依調解內容為履行，請從重量刑等語。

法院審酌，被告與A女素不相識，被告係於A女酒醉返家後，以侵入住宅之方式對A女為本案乘機性交犯行，事發後經A女表姊制止始收手離去，犯罪情節非輕，戕害A女之性自主決定權及居住安寧，致使A女身心受創，所為甚有可責，考量被告犯後雖坦承犯行並與A女調解成立，然迄今均未依前開調解內容為履行之犯後態度，依乘機性交罪，處有期徒刑4年6月。可上訴。

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