想減肥吃對食物很重要，營養師李婉萍整理出「脂肪好怕你吃的6大食物」，包括番茄、豆芽菜、雞胸肉、小黃瓜、鮭魚與綠茶，指這6種食物都是低卡路里的食物，非常適合減肥。

李婉萍在臉書粉專PO出這6種減重好幫手食物，條列如下。

■番茄：番茄幾乎不含脂肪，熱量又低，且有豐富維生素，是減重好幫手，裡頭的茄紅素抗氧化力強，能夠促進身體新陳代謝，內含的檸檬酸也幫助體內代謝順暢。

■豆芽菜：‪豆芽菜是低卡高纖的減肥聖品！100g豆芽菜熱量只有16卡。裡頭的皂苷，可以在腸道中與膽固醇結合，進而達到排出多餘膽固醇的效果。而且所含的維他命C也非常豐富。

■雞胸肉：‬‪雞胸肉高蛋白質、低脂肪、低卡路里，既能幫助增肌還可以達到減脂需求。很適合列入搭配運動來減重的菜單當中，每100公克的熱量為109卡，蛋白質含量24.2公克、脂肪含量0.6公克‬。

■小黃瓜：小黃瓜裡頭的磷脂酶，能夠分解體內脂肪分子、促進脂肪代謝，具有減肥的效果，如果生食的話更能攝取到磷脂梅。一根100公克的小黃瓜熱量大約只有14卡。

■鮭魚：鮭魚可以有效幫助脂肪燃燒並減少發炎，同時含有對心臟健康的omega-3脂肪酸，幫助代謝，燃燒更多卡路里，讓人輕鬆減重。

■綠茶：綠茶中的兒茶素EGCG能有效刺激脂肪分解與消耗、提高脂肪的代謝功能、消除內臟脂肪，幫助減肥！同時搭配維生素C效果更好，能達到最佳抗氧化效果。