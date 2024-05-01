受到各界矚目的中國海軍福建艦航母終於迎來首次海上測試。據上海海事部門發佈最新航行警告，從5月1日到5月9日設立禁航區進行軍事活動，禁止無關船舶駛入上述水域。這段期間福建艦將駛出長江口進入東海海域啟動海試，距離正式服役再邁進一大步。對此，前海軍艦長黃征輝30日就表示，「我特別要介紹福建艦，美國在福特號之前都是蒸氣推動彈跳，後來變成電磁彈射，但哪有什麼很大差異？我看了一個資料，我嚇一跳，這兩個艦的發電量差了3倍，是翻天覆地的改變」，引發討論。

黃征輝30日在政論節目《少康上線啦》表示，「我特別要介紹福建艦，美國在福特號之前都是蒸氣推動彈跳，後來變成電磁彈射，但哪有什麼很大差異？後來我看了一個資料，我嚇一跳，福特號是第一艘用電磁彈射，前面是布希號，這兩個艦的發電量差了3倍，這什麼意思？是翻天覆地的改變，福特號是重大的改變，中國大陸能夠做到第三艘，就一步跳到這裡，那不得了了」。

黃征輝更說，「以前所有的航母下水到海試中間一年的港試，布希號、山東艦都是一年，但福建艦花了1年11個月就要海試了，福特號花了3年5個月才海試」，黃征輝最後也提到，「福建艦現在是真的要海試了，如果未來一個月出去海試的話，他這硬體的進步，真的是不得了的事情」。